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УЄФА повернула юнацькі російські команди на міжнародну арену

26 вересня 2023, 21:53
УЄФА повернула юнацькі російські команди на міжнародну арену
Фото: з вільних джерел
Сьогодні на засіданні Виконавчого комітету Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) прийняла рішення про допуск до міжнародних змагань російських команд у віковій категорії U17.

Про це повідомила пресслужба УЄФА.

"УЄФА була першим спортивним органом, який відреагував на війну в Україні, і в лютому 2022 року вжив рішучих заходів – відсторонив усі російські команди від своїх змагань, скасував заходи, заплановані в росії, як-от фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Санкт-Петербурзі та Суперкубок УЄФА в Казані, а також розірвання спонсорського контракту з Газпромом. Однак УЄФА також усвідомлює, що діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, і твердо переконана, що футбол ніколи не повинен відмовлятися від меседжів миру і надії. Особливо прикро те, що через конфлікт, покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися у міжнародному футболі", – йдеться в релізі.

Виконком УЄФА ухвалив рішення, що російські команди неповнолітніх гравців (як юнаків, так і дівчат) будуть допущені до змагань цього сезону, навіть якщо раніше відбулося жеребкування.

Усі матчі команд рф проводитимуться за кордоном. Вони братимуть у них участь у нейтральному статусі, без прапора країни, гімну та національної ігрової форми.

Водночас Виконавчий комітет УЄФА знову засудив вторгнення російських військ до України і підтвердив, що інші клуби та збірні рф будуть відсторонені до завершення війни в Україні.
РосіяУЄФАюнакиu17

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