УЄФА повернула юнацькі російські команди на міжнародну арену
Про це повідомила пресслужба УЄФА.
"УЄФА була першим спортивним органом, який відреагував на війну в Україні, і в лютому 2022 року вжив рішучих заходів – відсторонив усі російські команди від своїх змагань, скасував заходи, заплановані в росії, як-от фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Санкт-Петербурзі та Суперкубок УЄФА в Казані, а також розірвання спонсорського контракту з Газпромом. Однак УЄФА також усвідомлює, що діти не повинні бути покарані за дії, відповідальність за які лежить виключно на дорослих, і твердо переконана, що футбол ніколи не повинен відмовлятися від меседжів миру і надії. Особливо прикро те, що через конфлікт, покоління неповнолітніх позбавлене права змагатися у міжнародному футболі", – йдеться в релізі.
Виконком УЄФА ухвалив рішення, що російські команди неповнолітніх гравців (як юнаків, так і дівчат) будуть допущені до змагань цього сезону, навіть якщо раніше відбулося жеребкування.
Усі матчі команд рф проводитимуться за кордоном. Вони братимуть у них участь у нейтральному статусі, без прапора країни, гімну та національної ігрової форми.