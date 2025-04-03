УЄФА не розглядає повернення російських команд на міжнародні турніри

В організації не вбачають причин скасовувати санкції.

Європейський футбольний союз (УЄФА) наразі не розглядає питання повернення російських клубів та збірних на міжнародні турніри.

Про це повідомляє AS.

Це питання було одним із центральних на 49-му Конгресі УЄФА, який відбувся сьогодні, 3 квітня, у сербському Белграді.

російські пропагандистські ЗМІ стверджували, що президент УЄФА Олександр Чеферін нібито готовий зняти санкції у разі припинення вогню на фронті.

Проте видання з посиланням на свої джерела стверджує, що УЄФА навіть не планував розглядати такий варіант у рамках Конгресу, тому клуби та збірні із рф залишаться без міжнародних турнірів.

Позицію, яку підтримують усередині УЄФА, висловив президент Німецького футбольного союза Бернд Ноєндорф ще до засідання Конгресу:

"Правда у тому, що ситуація, яка призвела до усунення російських команд, не змінилася. росія продовжує свою війну проти України без зупинок, порушуючи міжнародне право".

Нагадаємо, всі збірні та клуби з росії були усунені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА навесні 2022 року. Це сталося на тлі початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Команди з рф пропускають чемпіонати світу та Європи, а також Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій та інші турніри.