Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

УЄФА не розглядає повернення російських команд на міжнародні турніри

03 квітня 2025, 19:01
УЄФА не розглядає повернення російських команд на міжнародні турніри
Фото: з вільних джерел
В організації не вбачають причин скасовувати санкції.

Європейський футбольний союз (УЄФА) наразі не розглядає питання повернення російських клубів та збірних на міжнародні турніри.

Про це повідомляє AS.

Це питання було одним із центральних на 49-му Конгресі УЄФА, який відбувся сьогодні, 3 квітня, у сербському Белграді.

російські пропагандистські ЗМІ стверджували, що президент УЄФА Олександр Чеферін нібито готовий зняти санкції у разі припинення вогню на фронті.

Проте видання з посиланням на свої джерела стверджує, що УЄФА навіть не планував розглядати такий варіант у рамках Конгресу, тому клуби та збірні із рф залишаться без міжнародних турнірів.

Позицію, яку підтримують усередині УЄФА, висловив президент Німецького футбольного союза Бернд Ноєндорф ще до засідання Конгресу:

"Правда у тому, що ситуація, яка призвела до усунення російських команд, не змінилася. росія продовжує свою війну проти України без зупинок, порушуючи міжнародне право".

Нагадаємо, всі збірні та клуби з росії були усунені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА навесні 2022 року. Це сталося на тлі початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Команди з рф пропускають чемпіонати світу та Європи, а також Лігу чемпіонів, Лігу Європи, Лігу конференцій та інші турніри.

УЄФАспортсанкціі проти росії

Останні матеріали

Ключові моменти кар'єри власника криптобіржі WhiteBIT Володимира Носова: що допомогло йому визначити свій шлях
Технології
Ключові моменти кар'єри власника криптобіржі WhiteBIT Володимира Носова: що допомогло йому визначити свій шлях
03 квітня 2025, 20:17
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Політика
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 16:14
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Політика
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 06:32
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Політика
Подорослішати: виклик для Європи. Дивна суміш – величезні амбіції та маленькі кроки – Едвард Лукас
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 08:24
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється