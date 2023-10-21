УЄФА оштрафували Литву за образливі викрики вболівальників проти путіна

Один із футболістів литовської збірної запропонував фанатам не припиняти цю традицію.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Федерацію футболу Литви на 10 тисяч євро за антипутінські кричалки вболівальників.

Про це повідомляє LRT.

Кричалки про президента рф владіміра путіна звучали на трибунах під час домашнього матчу Литви у кваліфікації Євро-2024 проти Сербії (1:3) у вересні.

При цьому один із футболістів литовської збірної Юстас Ласіцкас закликав уболівальників продовжувати і відзначив готовність оплатити штраф із преміальних.

Пізніше півзахисник у коментарі ЗМІ пояснив свою позицію:

"Я ні з ким не радився з цього питання. Це швидше жарт, бо ситуація абсурдна. Не можу говорити за всіх, але думаю, що було б не соромно віддати свої бонуси на добру справу".

Литовська федерація футболу подасть апеляцію на штраф УЄФА.