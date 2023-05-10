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УЗ підписала угоду із залізничними компаніями Литви і Польщі

10 травня 2023, 13:13
УЗ підписала угоду із залізничними компаніями Литви і Польщі
Компанія "Укрзалізниця" підписала меморандуми про співробітництво з групою компаній Литовських залізниць LTG, LTG Carg та з польською компанією Laude Smart Intermodal S.A.

Про це повідомляється на сайті Укрзалізниці. 

Домовленості були досягнуті під час виставки Transport logistic 2023 у Мюнхені.

"Українські та литовські залізничники домовилися про реалізацію спільного проєкту "Операційна модель FREE Rail". Його метою є зміцнення відносин у галузі залізничного транспорту, збільшення пропускної спроможності та інтероперабельності транспортної інфраструктури відповідно до постійно зростаючих потоків вантажних і пасажирських перевезень, що проходять через Литву й Україну", – йдеться у повідомленні.

Завдяки проєкту сторони планують сформувати єдину і незалежну систему експлуатації залізниці на мережі 1 520 мм, ІТ-систем, положень та будь-якого виду сертифікації Ради із залізничного транспорту. 

Крім того, в планах розвиток альтернативних транспортних коридорів між портами Балтійського моря і Україною, в обхід росії та білорусі, задля подальшого зменшення залежності від російських та білоруських транзитних вантажопотоків.

У підписаному меморандумі Укрзалізниця та польські компанії визначили такі напрями співпраці: розвиток партнерства з акцентом на інтермодальні рішення для причепів без кранів; вивчення потенціалу для співпраці в транспортуванні наливних вантажів; управління залізничними вагонами, включаючи їхнє належне утримання та обслуговування; оптимізація вагонного парку та його послуг; вдосконалення залізничних логістичних рішень; цифровізація транспортних процесів; обмін ноу-хау та практичним досвідом.
ПольщаУкрзалізницяЛитва

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