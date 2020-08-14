"УЗ" з 19 серпня відновлює курсування поїзда Київ - Запоріжжя
Зазначається, що поїзд вирушить із Запоріжжя 19 серпня, із Києва – 20 серпня та курсуватиме через день, повідомляє "Економічна правда".
"Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах", - йдеться у повідомленні.
В УЗ нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу, також посилили обробку постільної білизни під час прання.
"У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд", - додали у компанії.
Підкреслюється, що для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску та пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендують якнайменше пересуватися по вагонах.
Нагадаємо, що з 13 серпня "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці
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