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"УЗ" з 19 серпня відновлює курсування поїзда Київ - Запоріжжя

Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт "УЗ" та в залізничних касах
"Укрзалізниця" з 19 серпня відновить курсування поїзда №71/72 Київ – Запоріжжя на виконання рішень регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"УЗ" з 19 серпня відновлює курсування поїзда Київ - Запоріжжя

Зазначається, що поїзд вирушить із Запоріжжя 19 серпня, із Києва – 20 серпня та курсуватиме через день, повідомляє "Економічна правда".

"Квитки незабаром можна буде придбати через офіційний сайт компанії та в залізничних касах", - йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу, також посилили обробку постільної білизни під час прання.

"У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. У вагонах розміщені рекомендаційні наліпки щодо правил особистої гігієни в умовах карантину. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд", - додали у компанії.

Підкреслюється, що для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску та пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендують якнайменше пересуватися по вагонах.

Нагадаємо, що з 13 серпня "Укрзалізниця" відновила курсування поїздів в Івано-Франківськ і Чернівці

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14 08 2020 10:58
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