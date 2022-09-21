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Узбекистан, Киргизстан та Казахстан відреагували на оголошення мобілізації в росії

Країни Середньої Азії нагадали своїм громадянам про кримінальну відповідальність за участь у війні проти України
Узбекистан, Киргизстан та Казахстан відреагували на оголошення мобілізації в росії Фото: Мар'ян Стрільців / zik.ua

Казахстан, Киргизстан і Узбекистан забороняють своїм громадянам воювати за росію, нагадавши, що у разі участі в бойових діях в Україні їм загрожує кримінальне покарання на батьківщині.

Про це пише gazeta.ua.

Посольство Киргизстану в Москві розповсюдило повідомлення, в якому сказано: "У зв'язку з прийняттям державною думою російської федерації законодавчих актів, які передбачають спрощене отримання російського громадянства іноземцями, які уклали контракт про проходження служби у збройних силах рф, застерігаємо громадян Киргизстану, які тимчасово перебувають у росії, від участі у збройних конфліктах або військових діях на території іноземних держав, за які встановлено кримінальну відповідальність". 

Узбекистан та Казахстан слідом за Киргизстаном заявили, що їхнім громадянам у разі участі у війні з Україною загрожує кримінальна відповідальність на батьківщині.

У Казахстані передбачено кримінальне покарання до десяти років ув'язнення. В Узбекистані покарання передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років.

 

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21 09 2022 21:59
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