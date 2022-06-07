Узбекистан обстріляли з території Афганістану Наразі на місці інциденту триває спільне узбецько-афганське розслідування

На території Узбекистану впали п’ять бойових ракет, які прилетіли з напрямку Афганістану.

Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на МВС Узбекистану. "П’ять ракет, які, вірогідно, запустили з території сусіднього Афганістану, впали на прикордонне місто Термез на півдні Узбекистану", - йдеться у матеріалі. Чотири ракети впали на житловий район, одна - на футбольне поле. "Жодна із ракет не вибухнула, тому обійшлося без людських жертв та руйнувань, окрім незначних пошкоджень чотирьох приватних помешкань", - стверджує Сіньхуа. Наразі на місці інциденту триває спільне узбецько-афганське розслідування.

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