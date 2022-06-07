CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа території Узбекистану впали п’ять бойових ракет, які прилетіли з напрямку Афганістану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Узбекистан обстріляли з території Афганістану
Наразі на місці інциденту триває спільне узбецько-афганське розслідування
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на МВС Узбекистану.
"П’ять ракет, які, вірогідно, запустили з території сусіднього Афганістану, впали на прикордонне місто Термез на півдні Узбекистану", - йдеться у матеріалі.
Чотири ракети впали на житловий район, одна - на футбольне поле.
"Жодна із ракет не вибухнула, тому обійшлося без людських жертв та руйнувань, окрім незначних пошкоджень чотирьох приватних помешкань", - стверджує Сіньхуа.
Наразі на місці інциденту триває спільне узбецько-афганське розслідування.
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