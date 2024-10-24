Узбекистан відмовився вступати в економічний союз із путіним

Політичний тиск з боку росії не подіяв на Узбекистан.

Плани кремля розширити зону впливу на пострадянському просторі продовжують стикатися із опором держав Середньої Азії.

Про це пише Moscow Times.

Слідом за Казахстаном, який оголосив про відмову вступати до БРІКС, та Вірменією, яка заморозила участь у військовому блоці Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), від економічного союзу з росією відмовився Узбекистан.

Ташкент не планує вступати до Євразійського економічного союзу, куди, крім рф, входять Білорусь, Вірменія, Казахстан і Киргизстан, повідомив перший заступник спікера Законодавчої палати парламенту республіки Акмаль Саїдов.