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УЗД органів черевної порожнини

04 серпня 2023, 12:00
УЗД органів черевної порожнини

УЗД органів черевної порожнини – діагностична процедура, спрямовану визначення стану органів живота. Вона дозволяє встановити розміри, структуру та виявити патологічні відхилення. На підставі отриманої інформації лікар може розробити подальший лікувальний план, надати пацієнтові корисні рекомендації.

Щоб отримати якісне УЗД органів черевної порожнини у Києві та Україні ви можете звернутися до мережі медичних центрів «Сучасні діагностичні системи» (СДС), де фахівці проведуть детальний аналіз органів із використанням інноваційного обладнання.

УЗД органів черевної порожнини

УЗД діагностика органів черевної порожнини у СДС

УЗД черевної порожнини включає обстеження та аналіз наступних органів:

  • печінка та підшлункова залоза;
  • жовчний міхур разом із протоками;
  • селезінка, органи сечовивідної системи за потреби.

Разом із цим аналізуються внутрішні судини, вивчаються процеси кровообігу в обстежуваних органах. Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини дозволяє виявити такі захворювання, як цироз печінки, панкреатит, гепатит, холецистит, каміння в жовчному міхурі, мононуклеоз та ін. Також процедура є ефективним інструментом для виявлення доброякісних і злоякісних пухлин на ранніх стадіях, видимими симптомами.

Доцільно проходити УЗД очеревинної порожнини щорічно у межах профілактичного огляду організму. Здійснити обов'язковий візит до медичного центру СДС слід при появі хворобливих відчуттів у животі, почутті тяжкості та здуття, підвищеній освіті газів, болю у правому підребер'ї. Ці симптоми можуть свідчити про розвиток патології і краще якнайшвидше їх виявити.

УЗД органів черевної порожнини

Діагностичні центри УЗД у Києві та Україні

Мережа медичних центрів СДС допомагає українцям бути здоровими за рахунок виконання УЗД органів черевної порожнини в Україні. Більшість наших центрів розташовуються в українській столиці та Київській області ( Буча , Березань, Фастів, Ірпінь, Бровари). УЗД органів черевної порожнини у Києві ви можете зробити у шести закладах, розташованих у різних частинах столиці. Також один із центрів працює у Дрогобичі Львівської області.

Виберіть найближчий для себе центр та записуйтесь на прийом. Попередній запис позбавить вас необхідності стояти в чергах, а на проходження УЗД зазвичай потрібно не більше 15-20 хвилин.

 

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