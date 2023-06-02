У Зеленського назвали всі держави, які увійшли до коаліції винищувачів для України

Мова йде не лише про F-16.

Наразі до "коаліції винищувачів" для України увійшли вісім держав, вона продовжує зростати. Країни-партнери окреслили контури цього напрямку військової допомоги нашій державі і працюють над прискоренням підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління.

Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

Він перерахував країни, що долучилися до "коаліції" і припустив, що конкретні рішення щодо F-16 та інших західних винищувачів можуть бути ухвалені вже на наступному "Рамштайні".

За словами Жовкви, після поїздки президента України Володимира Зеленського на саміт Європейської політичної спільноти у Молдові вдалося окреслити контури "коаліції винищувачів" та здійснити реальні кроки до прискорення підготовки пілотів і техніків для винищувачів четвертого покоління, "включаючи, але не обмежуючись F-16".

"Оформилася основа європейської частини Коаліції за участю вже восьми країн (невдовзі буде більше): Великої Британії, Нідерландів, Польщі, Данії, Швеції, Бельгії, Португалії і Франції. З президентом Франції навіть ухвалено окрему спільну заяву з цього приводу", – повідомив Жовква.

Заступник голови ОПУ також додав, що досягнуті домовленості дозволяють розраховувати на конкретні рішення щодо обсягів і механізму підготовки пілотів, обслуговуючого персоналу, а також створення умов і відповідної інфраструктури для винищувачів вже під час наступного засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".