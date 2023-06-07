У Зеленського розповіли, чи вистачить води у Криму після підриву Каховської ГЕС

Окупанти брешуть місцевим у Криму, що жителям півострова вистачить води після підриву Каховської дамби. Онак це зовсім не так.

Підрив Каховської ГЕС та брехня окупаційної "влади" Криму, що кримчанам нібито вистачить питної води, свідчать про те, що росія не сподівається утримати півострів.

Про це розповів заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков в ефірі телеканалу FREEDOM.

За його словами, після того, як росіяни захопили території Херсонської області й отримали воду Північнокримським каналом, вони займалися лише наповненням водосховищ, але не технічними питаннями. Тепер окупаційна "влада" ствердужє, що водосховища наповнені на 80% і нібито води вистачить. Проте вони не уточнюють, як довго це буде.

“Знищення Каховської ГЕС показує, що окупанти не впевнені, що утримають не лише лівий берег у Херсонській області, але й Крим. На час перебування там до кінця року вони ще готові забезпечувати споживання води для населення, а подальше вони вже не розглядають. Це - більші кроки для заспокоєння населення, щоб не було соціальної напруги”, — переконаний Денис Чистіков.

Згідно з попередніми прогнозами науковців, зокрема російських, найближчі 2-3 роки в Криму будуть посушливими. Водночас про відновлення водопостачання Північнокримським каналом можна буде говорити лише після деокупації.

"Відновлення подачі води до Криму можливе тепер лише після повернення Криму під контроль України. В “Укргідроенерго” заявили, що за оптимістичних прогнозів відновити Каховську ГЕС можливо лише протягом 5 років. Тобто ми вже розуміємо, що після повернення Криму та лівого берега під контроль України ще щонайменше 5 років нам буде потрібний особливий режим споживання прісної води на цих територіях”, — заявив Денис Чистіков.