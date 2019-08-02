В 10% українських шкіл туалети розташовані на вулиці, - Мінрегіон

У міністерстві зазначили, що частіше такі школи – початкові , де навчається ще зовсім малеча

Досі в 10% українських шкіл туалети для школярів розташовані на вулиці.

“Сьогодні, на жаль, приблизно в 10% українських шкіл туалети для школярів досі розташовані на вулиці. В основному це навчальні заклади, які знаходяться у селах та невеликих містах. Частіше за все - початкові школи, де навчається ще зовсім малеча. Така статистика в 21-м столітті шокує. І від цієї практики минулого століття Україні потрібно остаточно позбавлятися”, - зазначив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Він зазначив, що наразі дуже важливо і актуально, що Міністерство освіти та науки України підіймає це питання.

Так, для вирішення цієї проблеми МОН вже розпочало програму з облаштування туалетів усередині шкіл з умовною назвою “Гідність дитини” у рамках ініціативи “Нова Українська Школа”.

Зараз для створення комфортних умов навчання дітей в Новій Українській Школі впроваджують проект “Новий Освітній Простір”. І вже у понад 300 школах та дитячих садках створюється яскравий сучасний мотивуючий простір, в якому дітям хочеться навчатися.

“Принципами НОП є енергоефективність, сучасне обладнання, мотивуючий простір та безбар’єрність. І забезпечення дітей у школах комфортними та сучасними туалетними кімнатами є не менш важливим, ніж облаштування тепла у класах чи закупівля необхідного обладнання”, - наголосив він.

За словами Парцхаладзе, зараз більше 30% навіть тих вбиралень, що знаходяться в приміщеннях шкіл, потребують термінового ремонту. Є випадки, коли ремонт проведений, але не встановлені дверцята на кабінки або немає туалетів для потреб дітей з інвалідністю.