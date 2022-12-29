У 2023 році Велика Британія виділить 2,3 млрд фунтів на підтримку України

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що країна виділить 2,3 млрд фунтів стерлінгів на допомогу Україні протягом наступного року.

Про це повідомляє The Guardian.

"Ще 2,3 млрд фунтів стерлінгів підтримки наступного року, і ми переконаємося, що вони мають усі необхідні системи озброєння і Сполучене Королівство допоможе їм купити їх в інших країнах світу", – заявив Воллес.

"Надамо системи озброєння, які відповідають їхнім радянським зразкам. Нещодавно ми пожертвували тисячі зенітних ракет, щоб вони могли збивати безпілотники", – зауважив він.

Водночас, за словами міністра, Британія надає свої знання та досвід для того, аби була змога краще координувати протиповітряну оборону на землі.

Але також, паралельно, Сполучене Королівство робить все можливе, щоб Україна могла перемогти на землі, щоб вона могла відтіснити російські сили.

"Я звернув увагу на вчорашні коментарі Гордона Брауна, що дуже важливо, щоб ми вказали і нагадали світові, що ми бачимо, як росія порушує міжнародне право, систематично бере участь у воєнних злочинах, зґвалтуваннях і тому подібних речах, і не можна ігнорувати, що ми всі повинні протистояти цьому і переконатися, що росія розуміє, що якщо вона не припинить те, що робить зараз, то це матиме довгострокові наслідки", – наголосив глава британського оборонного відомства.

Нагадаємо, міністерства фінансів і оборони Великої Британії досягли принципової згоди про збільшення витрат на оборону країни, аби нівелювати скорочення у реальному вимірі через інфляцію на тлі продовження повномасштабної війни в Україні.