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В найближчі роки за кордон можуть виїхати ще 700 тисяч українців

02 серпня 2024, 18:43
В найближчі роки за кордон можуть виїхати ще 700 тисяч українців
Фото: з вільного доступу
Повернення мігрантів в Україну почнеться в 2026 році.

Складна ситуація з енергетикою і повільна нормалізація економічних умов можуть вплинути на відплив мігрантів за кордон вже цього і наступного року. 

Про це йдеться в липневому Інфляційному звіті Національного банку України

За оцінками аналітиків, в 2024 - 2025 роках очікується подальший відплив мігрантів за кордон:  близько 400 тис. та 300 тис. осіб відповідно.

"Це припущення погіршено порівняно з квітневим Інфляційним звітом у зв'язку зі значною руйнацією української енергетичної системи, що супроводжується тривалими відключеннями електроенергії та посилює ризики для опалювального сезону. Крім побутових складнощів, часті відключення негативно впливають на виробничі процеси, що зменшує економічну активність і попит на робочу силу, додатково стимулюючи міграцію", - йдеться в звіті НБУ.

Також причиною виїзду може стати повільна нормалізація економічних умов через високі безпекові ризики.

В Нацбанку вважають, що повернення мігрантів в Україну почнеться в 2026 році і буде повільним. Вернутись зможуть ворядка 400 тис. осіб, адже через тривале перебування за кордоном більше людей адаптуються на новому місці, а умови в Україні, у тому числі через перебої з енергопостачанням, будуть складнішими, ніж передбачалося раніше.

"Кількість внутрішньо переміщених осіб також залишатиметься значною, бо, згідно з опитуваннями, значна їх частка не має куди повертатися через значні руйнування", - наголошується у звіті.

 
Національний банк УкраїниміграціяУкраїна

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