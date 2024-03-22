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У 2024 році Франція надала притулок 19 російським дезертирам

22 березня 2024, 19:31
У 2024 році Франція надала притулок 19 російським дезертирам
Фото: з вільного доступу
Від початку року було задоволено 19 прохань про надання притулку у Франції.

Дев'ятнадцять громадян росії, які дезертирували з російської армії, отримали притулок у Франції. 

Про це 22 березня повідомив французький Національний суд у справах притулку, передає BFMTV.

Винесеними в період з 1 січня до середини березня 2024 року рішеннями було задоволено 19 прохань про надання притулку. 

Влітку минулого року суд прийняв доктрину, яка полягає в наданні статусу біженця громадянам росії, які продемонстрували наявність особистих ризиків переслідування в разі повернення в росію через те, що вони не піддалися частковій мобілізації в рамках війни, яку ведуть російські збройні сили проти України. 

Ця французька доктрина щодо дезертирів з російської армії, ґрунтується на європейській директиві від 13 грудня 2011 року і рішенні Суду Європейського Союзу від 26 лютого 2015 року. 

За словами віцепрезидента Нац суду Крістін Массе-Дегуа, щоб претендувати на захист за статусом біженця, треба довести свою мобілізаційну придатність конкретними елементами, такими як документи або доповідні та персоналізовані декларації.

 
Франціяпритулокдезертири

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