У 2025 році росія отримає не менше двух бомбардувальників Ту-160М

Стратегічний бомбардувальник Ту-160М являє собою модернізовану версію радянського Ту-160.

У 2025 році російські війська отримають чотири бомбардувальника Ту-160М.

Про це повідомив міністр оборони Андрій Бєлоусов на колегії Міноборони рф.

"‎Приймемо до складу авіаційних стратегічних сил чотири стратегічні ракетоносці Ту-160М"‎, – заявив російський високопосадовець.

Бєлоусов додав, що у 2025-му у армія також отримає стратегічний атомний підводний човен "Князь Пожарський". Це субмарина проєкту 955 "Борей", яка належить до четвертого (останнього на сьогодні) покоління.