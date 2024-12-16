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У 2025 році росія отримає не менше двух бомбардувальників Ту-160М

16 грудня 2024, 16:09
У 2025 році росія отримає не менше двух бомбардувальників Ту-160М
Фото: mil.ru
Стратегічний бомбардувальник Ту-160М являє собою модернізовану версію радянського Ту-160.
У 2025 році російські війська отримають чотири бомбардувальника Ту-160М.
 
Про це повідомив міністр оборони Андрій Бєлоусов на колегії Міноборони рф.
 
"‎Приймемо до складу авіаційних стратегічних сил чотири стратегічні ракетоносці Ту-160М"‎, – заявив російський високопосадовець. 
 
Бєлоусов додав, що у 2025-му у армія також отримає стратегічний атомний підводний човен "Князь Пожарський". Це субмарина проєкту 955 "Борей", яка належить до четвертого (останнього на сьогодні) покоління. 
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