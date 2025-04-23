В адміністрації Трампа згорнули розслідування звірств росії в Україні

Такі дії сигналізують про зменшення ролі США як глобального голосу за верховенство права.

Адміністрація президента США Дональда Трампа розформувала групу, що займалася розслідуванням воєнних злочинів рф в Україні, а посаду координатора групи скоротили.

Про це повідомляє газета The Washington Post.

Видання пише, що Білий дім скоротив роботу групи Міністерства юстиції з розслідування воєнних злочинів рф і скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції.

За словами двох співрозмовників видання, у Трампа скоротили посаду координатора групи для збору розвідданих про звірства росії в Україні. Посада була створена Конгресом на двопартійній основі.

Також було розпущено міжвідомчу робочу групу під керівництвом цього координатора.

Експерти кажуть, що такі дії сигналізують союзникам і супротивникам про зменшення ролі США як глобального голосу за верховенство права.

"Це дуже тривожний відхід від зобов'язання США притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни", - заявив колишній керівник групи з розслідування воєнних злочинів Мін'юсту США Елі Розенбаум. Він пішов у відставку в січні 2024 року.

Офіс директора національної розвідки, якому підпорядковувався координатор, від коментарів відмовився.