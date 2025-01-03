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В аеропортах по всій Німеччині стався технічних збій

03 січня 2025, 20:31
В аеропортах по всій Німеччині стався технічних збій
У низці німецьких аеропортів затримано рейси

У Німеччині стався масштабний технічний збій пов'язаний з комп'ютерними системами Федеральної поліції, що спричинило затримки рейсів і значні черги в аеропортах.

Про це повідомляє Bild.

Представник влади підтвердив, що проблема торкнулася систем перевірки пасажирів, які прибувають до країни. За його словами, працівники поліції змушені виконувати багато процесів вручну, які раніше автоматизувала система. Попри труднощі, ситуація залишається під контролем.
 
Причини збою наразі не встановлені. Тим часом WDR інформує, що в аеропорту Дюссельдорфа утворилися довгі черги у зоні безпеки, деяким пасажирам доводиться чекати до двох годин. Крім того, наразі в'їзд до Німеччини з країн, які не входять до Шенгенської зони, є неможливим.
аеропортНімеччинарейси

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