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В аеропорту Білої Церкви відкриють міжнародний пункт пропуску

Розвиток регіонального аеропорту "Біла Церква" та створення на його базі мультимодального вантажного комплексу визначено пріоритетним проектом
Восени поточного року в аеропорту "Біла Церква" планується відкриття міжнародного пункту пропуску.
В аеропорту Білої Церкви відкриють міжнародний пункт пропуску Фото: cnn.com

"В 2018 році здійснено 73 авіаційні операції, що є рекордом за останні 18 років роботи підприємства. В перспективі після відкриття міжнародного пункту пропуску на аеродромі "Біла Церква" очікується поступове зростання кількості авіаційних операцій до 300 на рік", - зазначив міністр інфраструктури Володимир Омелян, інформує прес-служба відомства.

З метою підвищення інвестиційної привабливості аеропорту та його конкурентоздатні в сфері ремонту та авіаційних вантажних перевезень здійснюються заходи щодо відкриття міжнародного пункту пропуску, зазначив міністр.

"Це дасть можливість виконувати з аеропорту "Біла Церква" прямі рейси з/до інших країн, що значно збільшить кількість повітряних суден, що потребують ремонту чи технічного обслуговування. Відкриття міжнародного пункту пропуску заплановано орінтовно восени 2019 року", - підсумував він.

Також, у 2019 році має початися будівництво нового аеропорту біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей - біля селища Солоне.

 
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17 02 2019 15:35
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