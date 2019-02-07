В аеропорту "Бориспіль" з'явився хостел з капсулами для сну

Послугою можуть скористатися пасажири, які очікують свого рейсу

У терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль" відкрито капсульний хостел "GettSleep Boryspil" ("Поспи в Борисполі"), який пропонує туристам цілодобову можливість для відпочинку.

Зазначають, що послуга може бути зручною для пасажирів, які очікують свого рейсу. Ціни тут стартують від 370 гривень за одномісний номер-капсулу (на три години), інформує LB.ua.



Фото: booking.com



Фото: booking.com

За три години перебування в капсулі для двох доведеться заплатити 550 гривень. Максимальна вартість (12 годин перебування за подвійну капсулу) - 36 євро (близько 1070 гривень).



Фото: booking.com

Зазначають, що готель запрацював 20 травня цього року. Судячи з фото, в ньому також є душ і можливість зарядити телефон чи комп'ютер.

Додамо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" зберіг третє місце в рейтингу "Найкращі аеропорти у Східній Європі 2019" від британської консалтингової компанії Skytrax.