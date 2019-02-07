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В аеропорту "Бориспіль" з'явився хостел з капсулами для сну

Послугою можуть скористатися пасажири, які очікують свого рейсу
У терміналі D міжнародного аеропорту "Бориспіль" відкрито капсульний хостел "GettSleep Boryspil" ("Поспи в Борисполі"), який пропонує туристам цілодобову можливість для відпочинку.
В аеропорту "Бориспіль" з Фото: booking.com

Зазначають, що послуга може бути зручною для пасажирів, які очікують свого рейсу. Ціни тут стартують від 370 гривень за одномісний номер-капсулу (на три години), інформує LB.ua.


Фото: booking.com


Фото: booking.com

За три години перебування в капсулі для двох доведеться заплатити 550 гривень. Максимальна вартість (12 годин перебування за подвійну капсулу) - 36 євро (близько 1070 гривень).


Фото: booking.com

Зазначають, що готель запрацював 20 травня цього року. Судячи з фото, в ньому також є душ і можливість зарядити телефон чи комп'ютер.

Додамо, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" зберіг третє місце в рейтингу "Найкращі аеропорти у Східній Європі 2019" від британської консалтингової компанії Skytrax.

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02 07 2019 13:17
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