В аеропорту Денвера у США загорівся літак American Airlines – CNN

Пасажирський літак Boeing 737 MAX 8 American Airlines, який готувався до рейсу з Денвера до Маямі, загорівся на злітно-посадковій смузі через технічну проблему з шасі.

Усі 173 пасажири та 6 членів екіпажу евакуювалися — одна людина отримала незначні травми та була госпіталізована, ще п’ятьох оглянули на місці.

Як повідомили в авіакомпанії, причиною інциденту стала "спущена шина", яка ускладнила гальмування та призвела до загоряння гальм. Пожежу ліквідували екстрені служби аеропорту Денвера, а літак відправили на технічну перевірку.