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В аеропорту Гельсінкі собаки почали винюхувати хворих на коронавірус

У навчальному експерименті бере участь команда із 15 собак та 10 інструкторів
В аеропорту Гельсінкі почали експеримент з використанням тренованих собак для виявлення хворих на коронавірус - як додатковий захід до традиційного тестування.
В аеропорту Гельсінкі собаки почали винюхувати хворих на коронавірус Фото: dpsu.gov.ua

Пілотний проєкт проходить у столичному аеропорту Вантаа. У навчальному експерименті бере участь команда із 15 собак та 10 інструкторів - волонтерів, яких спонсорує приватна ветеринарна клініка. 

"Наші попередні дослідження вже показали, що собаки починають відчувати, що людина хвора, за 5 днів до того, як у неї з’являться симптоми. Їм вдається це дуже добре, ми вже наблизилися до 100% ефективності", - каже Анна Хільмі-Бйоркман з Університету Гельсінкі.

Підготовка до експерименту почалася ще у травні, повідомляє "Європейська правда". Як розповів Helsingin Sanomat один з інструкторів, серед обраних для навчання собак - німецькі вівчарки, лабрадори, бордер-коллі, спанієлі та безпородні. 

Для "тестування" із залученням собаки пасажира запрошують протерти шкіру шиї марлею, яку потім поміщають у банку та переносять до іншої кімнати, де дають його понюхати натренованій собаці. 

Інструктори сподіваються, що надалі собаки отримають офіційний статус службових.

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24 09 2020 15:37
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