росіянка провела 24 години в зоні прикордонного контролю.

Французькі прикордонники у французькому аеропорту "Шарль де Голль" вихідними затримали працівницю російського МЗС.

Про це повідомляє Le Figaro.

Три дні тому дипломатку, яка прибула в Париж на конференцію ЮНЕСКО, затримали і допитали в аеропорту.

Речниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що у жінки вилучили комп'ютер і телефон, але вона додала, що дипломатка вчасно не отримала візу.

Захарова додала, що співробітниця МЗС провела 24 години в зоні прикордонного контролю, однак французька сторона згодом нарешті дозволила їй в'їхати в країну.

Посольство пф в Парижі направило ноту протесту в МЗС Франції, а МЗС рф викликало другу особу у французькому посольстві в Москві Захарі Гросса.

"Ми не маємо наміру залишати цю ситуацію без наслідків", - заявила при цьому речниця зовнішньополітичного відомства рф.

У Міністерстві закордонних справ Франції ситуацію наразі не коментували.

Загалом за три роки Франція вислала 41 російського дипломата, а росія у відповідь - 34 французьких дипломатів.