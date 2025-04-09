Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В аеропорту Парижа затримали співробітницю російського МЗС. У кремлі обурені

09 квітня 2025, 17:09
В аеропорту Парижа затримали співробітницю російського МЗС. У кремлі обурені
Фото: з вільних джерел
росіянка провела 24 години в зоні прикордонного контролю.

Французькі прикордонники у французькому аеропорту "Шарль де Голль" вихідними затримали працівницю російського МЗС.

Про це повідомляє Le Figaro.

Три дні тому дипломатку, яка прибула в Париж на конференцію ЮНЕСКО, затримали і допитали в аеропорту.

Речниця МЗС рф Марія Захарова заявила, що у жінки вилучили комп'ютер і телефон, але вона додала, що дипломатка вчасно не отримала візу.

Захарова додала, що співробітниця МЗС провела 24 години в зоні прикордонного контролю, однак французька сторона згодом нарешті дозволила їй в'їхати в країну.

Посольство пф в Парижі направило ноту протесту в МЗС Франції, а МЗС рф викликало другу особу у французькому посольстві в Москві Захарі Гросса.

"Ми не маємо наміру залишати цю ситуацію без наслідків", - заявила при цьому речниця зовнішньополітичного відомства рф.

У Міністерстві закордонних справ Франції ситуацію наразі не коментували.

Загалом за три роки Франція вислала 41 російського дипломата, а росія у відповідь - 34 французьких дипломатів.

 
РосіяФранціякордон

Останні матеріали

Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання 1945
Політика
Не якщо, а коли. Китай може розпочати вторгнення на Тайвань у найближчі пів року – видання 1945
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 07:21
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Технології
Бойові дії тривають, змінюються їхні форми. росіяни відчувають дедалі серйозніші проблеми з мобілізацією – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 13:26
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Технології
Шлях вперед: чому безпілотники зі штучним інтелектом не захопили поле бою. Принаймні поки що – Бенджамін Кук та Том Купер
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 12:59
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Політика
путін не веде переговори про мир. Він сміється з Америки – Ендрю Чахоян
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 11:40
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Політика
Трамп розраховує на швидке мирне врегулювання в Україні в інтересах путіна. Чи встоїмо? – The Telegraph
Переклад iPress – 08 квітня 2025, 07:59
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Політика
Зловісний тиждень для розвідувальних агентств США та для американців. Маркер на звільнення – підтримка України? – Девід Ігнатіус
Переклад iPress – 07 квітня 2025, 16:15
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється