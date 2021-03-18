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В Афганістані бойовики збили військовий вертоліт, загинули 9 осіб, – ЗМІ

У міністерстві оборони Афганістану підтвердили загибель 9 військовослужбовців
В афганській провінції Вардак розбився військовий вертоліт Мі-17, в результаті чого загинули 9 військовослужбовців, включно з пілотом.
В Афганістані бойовики збили військовий вертоліт, загинули 9 осіб, – ЗМІ Фото: unian.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tolo News.

За даними джерела, інцидент стався, коли чотири гелікоптери доставляли спецназівців, обладнання та продукти харчування в Бехсуд.

"Під час посадки один з вертольотів був розстріляний і збитий незаконними озброєними людьми", - сказали джерела.

У міністерстві оборони Афганістану підтвердили загибель 9 військовослужбовців, однак подальші подробиці інциденту залишаються невідомими.

Як повідомляв Укрінформ, 17 березня Збройні сили США завдали ударів по позиціях руху "Талібан" на території Афганістану.

Афганістан наразі переживає спалах насильства на тлі перемовин між Талібаном та місцевим урядом.

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18 03 2021 11:51
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