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В Афганістані внаслідок підриву автомобіля загинув журналіст "Радіо Свобода"

Внаслідок вибуху були поранені ще троє людей, зокрема брат журналіста
У Афганістані вранці 12 листопада внаслідок вибуху бомби, яка була прикріплена до автомобіля, загинув журналіст місцевого бюро «Радіо Свобода» Ільяс Даї. Наразі відповідальності за напад на себе ніхто не взяв.
В Афганістані внаслідок підриву автомобіля загинув журналіст "Радіо Свобода" Фото: facebook.com/PoliceDniproRegion

Про це пише "Громадське" з посиланням на українське бюро видання.

Прессекретар губернатора провінції Гільменд Омер Звак повідомив, що напад стався у столиці провінції Лашкаргах. Він каже, що внаслідок вибуху були поранені ще троє людей, зокрема брат журналіста.

Про загибель репортера повідомив також керівник афганського бюро "Радіо Свобода" Самі Махді.

 

Фоnо з місця події /Twitter @Samiullah_mahdi

"Мій колега і дорогий друг Ільяс Даї загинув сьогодні вранці в результаті терористичного нападу. Він був джентльменом. Завжди мав фірмову посмішку. Це жахливі новини. Ільяс, про тебе будуть пам’ятати", - написав Махді.

Фоnо загиблого /Twitter @Samiullah_mahdi

Офіційний представник президента Афганістану Сіддік Сіддікі засудив "вбивство" Даї, заявивши, що воно було справою рук "ворогів свободи слова та засобів масової інформації в Афганістані".

Як зазначає "Радіо Свобода", цей напад відбувся після аналогічного вибуху бомби у Кабулі 7 листопада, внаслідок якого загинули колишній ведучий популярних телевізійних новин афганського каналу TOLO TV і два інших мирних жителі.

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12 11 2020 15:14
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