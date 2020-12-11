В Афганістані внаслідок підриву автомобіля загинув журналіст "Радіо Свобода"

Внаслідок вибуху були поранені ще троє людей, зокрема брат журналіста

У Афганістані вранці 12 листопада внаслідок вибуху бомби, яка була прикріплена до автомобіля, загинув журналіст місцевого бюро «Радіо Свобода» Ільяс Даї. Наразі відповідальності за напад на себе ніхто не взяв.

Про це пише "Громадське" з посиланням на українське бюро видання.

Прессекретар губернатора провінції Гільменд Омер Звак повідомив, що напад стався у столиці провінції Лашкаргах. Він каже, що внаслідок вибуху були поранені ще троє людей, зокрема брат журналіста.

Про загибель репортера повідомив також керівник афганського бюро "Радіо Свобода" Самі Махді.

Фоnо з місця події /Twitter @Samiullah_mahdi

"Мій колега і дорогий друг Ільяс Даї загинув сьогодні вранці в результаті терористичного нападу. Він був джентльменом. Завжди мав фірмову посмішку. Це жахливі новини. Ільяс, про тебе будуть пам’ятати", - написав Махді.

Фоnо загиблого /Twitter @Samiullah_mahdi

Офіційний представник президента Афганістану Сіддік Сіддікі засудив "вбивство" Даї, заявивши, що воно було справою рук "ворогів свободи слова та засобів масової інформації в Афганістані".

Як зазначає "Радіо Свобода", цей напад відбувся після аналогічного вибуху бомби у Кабулі 7 листопада, внаслідок якого загинули колишній ведучий популярних телевізійних новин афганського каналу TOLO TV і два інших мирних жителі.

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