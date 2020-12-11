В Афганістані внаслідок підриву автомобіля загинув журналіст "Радіо Свобода"
Про це пише "Громадське" з посиланням на українське бюро видання.
Прессекретар губернатора провінції Гільменд Омер Звак повідомив, що напад стався у столиці провінції Лашкаргах. Він каже, що внаслідок вибуху були поранені ще троє людей, зокрема брат журналіста.
Про загибель репортера повідомив також керівник афганського бюро "Радіо Свобода" Самі Махді.
Фоnо з місця події /Twitter @Samiullah_mahdi
"Мій колега і дорогий друг Ільяс Даї загинув сьогодні вранці в результаті терористичного нападу. Він був джентльменом. Завжди мав фірмову посмішку. Це жахливі новини. Ільяс, про тебе будуть пам’ятати", - написав Махді.
Фоnо загиблого /Twitter @Samiullah_mahdi
Офіційний представник президента Афганістану Сіддік Сіддікі засудив "вбивство" Даї, заявивши, що воно було справою рук "ворогів свободи слова та засобів масової інформації в Афганістані".
Як зазначає "Радіо Свобода", цей напад відбувся після аналогічного вибуху бомби у Кабулі 7 листопада, внаслідок якого загинули колишній ведучий популярних телевізійних новин афганського каналу TOLO TV і два інших мирних жителі.
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