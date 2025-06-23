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В Африці ПВК "Вагнер" звинувачують у канібалізмі

23 червня 2025, 20:17
В Африці ПВК
Також вони жорстоко вбивають цивільних у Малі та Буркіна-Фасо.

Міжнародному кримінальному суду передано конфіденційний звіт щодо можливих воєнних злочинів, що були скоєні російською ПВК "Вагнер" в Африці з грудня 2021 до липня 2024 року. 

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на документ.

В звіті мова йде про про тортури, позасудові страти, розчленування тіл, акти канібалізму і поширення фото- й відеоматеріалів з цими злочинами. 

На відео зафіксовано, де люди у військовій формі, а саме "вагнерівці" чи місцеві військові формування, жорстоко вбивають цивільних у Малі та Буркіна-Фасо. 

Також на кадра є страти, відрізані кінцівки, сцени канібалізму, зокрема зображення тіл на вертелі з підписом:

"М’ясо, на яке ви полюєте, завжди смачніше" з прапором росії".

В документі написано, що ці соцмережі можливо створені та адмініструються самою ПВК для демонстрації жорстокості. 

Матеріали подаються як засіб залякування та "брендового" позиціонування на міжнародному рівні.

Спеціалістка з Центру прав людини Каліфорнійського університету в Берклі Ліндсі Фрімен зазначила, що ПВК активно використовує Telegram як "вітрину" для просування свого образу безжальних найманців.

Крім того, професор міжнародних відносин Вашингтонського університету Денні Хоффман наголошує, що "асосціювання з канібалізмом, ритуальними вбивствами чи каліцтвами - це асоціація з крайньою формою влади".

Після офіційного завершення місії "Вагнера" в Малі у червні 2024 року на її місце прийшов так званий Африканський корпус Міноборони рф і на сьогодні в країні перебувають близько 2000 російських солдатів.

 
АфрикаПВК Вагнер

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