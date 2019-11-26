В Албанії стався потужний землетрус, є жертви і постраждалі

В Албанії стався землетрус, магнітуда якого становила 6,4 бала. У столиці країни, Тирані, зруйновано декілька будівель. За попередньою інформацією, загинули три людини, ще близько 140 поранено.

За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині приблизно 20 кілометрів. Епіцентром стало портове місто Дуррес, але підземні поштовхи відчувалися в ще кількох населених пунктах, передає LB.ua.

У поліції повідомили, що загинули три людини, в тому числі один чоловік, який стрибнув з балкона під час землетрусу.

Через землетрус в Албанії обвалилися декілька будинків .

У трьох містах Албанії - Дурресе, Леже і Тирані - закрили школи. Учні залишатимуться вдома до того моменту, поки не мине загроза повторних поштовхів.

"Пожежники і військовослужбовці допомагають жителям, які опинилися під завалами", - повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Албанії.

Нагадаємо, що Землетрус магнітудою 5,7 стався в повіті Сяхе Ганьнань-Тибетського автономного округу провінції Ганьсу (Північно-Західний Китай) у понеділок, 28 жовтня.