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В Албанії стався потужний землетрус, є жертви і постраждалі

Магнітуда становила 6,4 бала
В Албанії стався землетрус, магнітуда якого становила 6,4 бала. У столиці країни, Тирані, зруйновано декілька будівель. За попередньою інформацією, загинули три людини, ще близько 140 поранено.
В Албанії стався потужний землетрус, є жертви і постраждалі Фото: bbc.com

За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині приблизно 20 кілометрів. Епіцентром стало портове місто Дуррес, але підземні поштовхи відчувалися в ще кількох населених пунктах, передає LB.ua.

У поліції повідомили, що загинули три людини, в тому числі один чоловік, який стрибнув з балкона під час землетрусу.

Через землетрус в Албанії обвалилися декілька будинків .

У трьох містах Албанії - Дурресе, Леже і Тирані - закрили школи. Учні залишатимуться вдома до того моменту, поки не мине загроза повторних поштовхів.

"Пожежники і військовослужбовці допомагають жителям, які опинилися під завалами", - повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Албанії.

Нагадаємо, що Землетрус магнітудою 5,7 стався в повіті Сяхе Ганьнань-Тибетського автономного округу провінції Ганьсу (Північно-Західний Китай) у понеділок, 28 жовтня.

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26 11 2019 12:00
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