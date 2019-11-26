В Албанії стався потужний землетрус, є жертви і постраждалі
За даними Геологічної служби США, землетрус стався на глибині приблизно 20 кілометрів. Епіцентром стало портове місто Дуррес, але підземні поштовхи відчувалися в ще кількох населених пунктах, передає LB.ua.
У поліції повідомили, що загинули три людини, в тому числі один чоловік, який стрибнув з балкона під час землетрусу.
Через землетрус в Албанії обвалилися декілька будинків .
У трьох містах Албанії - Дурресе, Леже і Тирані - закрили школи. Учні залишатимуться вдома до того моменту, поки не мине загроза повторних поштовхів.
"Пожежники і військовослужбовці допомагають жителям, які опинилися під завалами", - повідомили в пресслужбі Міністерства оборони Албанії.
Нагадаємо, що Землетрус магнітудою 5,7 стався в повіті Сяхе Ганьнань-Тибетського автономного округу провінції Ганьсу (Північно-Західний Китай) у понеділок, 28 жовтня.
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