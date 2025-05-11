Лідирують чинний та колишній прем'єри країни.

Сьогодні, 11 травня, в Албанії відбуваються парламентські вибори, за підсумками яких прем'єр-міністр Еді Рама прагне залишитись на посаді на безпрецедентний четвертий термін.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Чинний прем'єр-міністр перебуває при владі партії з 2013 року і очолює Соціалістичну партію.

Він являється фаворитом у боротьбі зі своїм давнім суперником, колишнім прем'єр-міністром Салі Беришею з Демократичної партії.

В останній рік в Албанії посилилась опозиція до Рами через придушення опозиції, зокрема проти Бериші.

В цей же час, Рама пережив низку скандалів, серед яких, арешт його союзника, мера Тирани Еріона Веліая за звинуваченнями в корупції і відмиванні грошей.

Також Рама провів останній тиждень, повторюючи свою обіцянку вступити в ЄС до кінця десятиліття.

"Ми отримаємо четвертий мандат і не втратимо жодного дня для Албанії 2030 в ЄС", – заявив чинний глава уряду.

Однак опитування показують, що Рама має значну перевагу над Берішею, але його партії може знадобитися допомога менших сил, щоб зберегти невелику більшість у чотири місця.