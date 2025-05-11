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В Албанії відбуваються парламентські вибори

11 травня 2025, 15:29
В Албанії відбуваються парламентські вибори
Фото: Google
Лідирують чинний та колишній прем'єри країни.

Сьогодні, 11 травня, в Албанії відбуваються парламентські вибори, за підсумками яких прем'єр-міністр Еді Рама прагне залишитись на посаді на безпрецедентний четвертий термін. 

Про це повідомляє новинна агенція Reuters

Чинний прем'єр-міністр перебуває при владі партії з 2013 року і очолює Соціалістичну партію.

Він являється фаворитом у боротьбі зі своїм давнім суперником, колишнім прем'єр-міністром Салі Беришею з Демократичної партії. 

В останній рік в Албанії посилилась опозиція до Рами через придушення опозиції, зокрема проти Бериші. 

В цей же час, Рама пережив низку скандалів, серед яких, арешт його союзника, мера Тирани Еріона Веліая за звинуваченнями в корупції і відмиванні грошей. 

Також Рама провів останній тиждень, повторюючи свою обіцянку вступити в ЄС до кінця десятиліття. 

"Ми отримаємо четвертий мандат і не втратимо жодного дня для Албанії 2030 в ЄС", – заявив чинний глава уряду. 

Однак опитування показують, що Рама має значну перевагу над Берішею, але його партії може знадобитися допомога менших сил, щоб зберегти невелику більшість у чотири місця.

 
вибориАлбанія

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