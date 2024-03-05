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ПОЛІТИКА

В Албанії відкрили першу базу НАТО на Західних Балканах

05 березня 2024, 10:33
В Албанії відкрили першу базу НАТО на Західних Балканах
Авіабаза "Кучова" розташована приблизно за 80 км на південь від столиці країни Тирани.

В Албанії розпочала роботу перша база Північноатлантичного альянсу на Західних Балканах. Її відкрили після модернізації авіабази "Кучова", з якої зробили сучасний центр для майбутніх повітряних операцій НАТО.

Про це повідомила пресслужба Альянсу.

Авіабаза "Кучова" розташована приблизно за 80 км на південь від столиці країни Тирани. На її модернізацію виділили близько €50 млн. За ці кошти відремонтували злітно-посадкові смуги, диспетчерську вежу, ангари та склади.

"Це ще один елемент безпеки для нашого регіону Західних Балкан, який, як ми добре знаємо, не вільний від загроз та неоімперських амбіцій російської федерації", - заявив прем'єр-міністр Албанії Елі Рама.

Авіабаза обслуговуватиме Албанію та забезпечуватиме логістичну підтримку, повітряні операції, тренування та навчання Альянсу.

За словами виконувача обовʼязків прессекретаря Ділана Вайта, авіабаза також слугуватиме важливим повітряним центром НАТО.

На початку на авіабазі розмістять два вертольоти Black Hawk і три ударні безпілотники Bayraktar.

НАТОАлбанія

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