В Алжирі тисячі людей вийшли на акції проти чинного президента
У п’ятницю, першого березня, демонстрації ініціювали здебільшого студенти.
Як повідомило агентство Reuters, близько десяти тисяч протестувальників пройшли маршем у центрі столиці, скандуючи "Бувай, Бутефліка!" та "Миру, миру!". Натомість поліція, бажаючи розігнати мітинг, розпилила сльозогінний газ.
Протестувальники закликають Бутефліку вийти з президентської гонки. У країні панує думка, що через недієздатність 81-річного президента, влада в країні фактично перебуває у руках групи військових та громадянських еліт.
10 лютого Абделазіз Бутефліка оголосив про намір брати участь у президентських виборах, які заплановані на 18 лютого 2019 року. Він очолює країну з 1999-го року. У 2013 році він переніс інсульт і з того часу вкрай рідко з’являвся на публіці й жодного разу не виголошував тривалих урочистих промов.
Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.
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