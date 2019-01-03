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В Алжирі тисячі людей вийшли на акції проти чинного президента

Десяти тисяч протестувальників пройшли маршем у центрі столиці, скандуючи "Бувай, Бутефліка!" та "Миру, миру!"
Тисячі людей вийшли на протести у столиці Алжиру у зв’язку з оголошенням чинного президента Абделазіза Бутефліки про намір вп’яте балотуватися на цю посаду. Очікується, що протести, які посилилися наприкінці лютого, можуть стати найбільшими в країні за останні десятиліття.
В Алжирі тисячі людей вийшли на акції проти чинного президента Фото:CNN

У п’ятницю, першого березня, демонстрації ініціювали здебільшого студенти.

Як повідомило агентство Reuters, близько десяти тисяч протестувальників пройшли маршем у центрі столиці, скандуючи "Бувай, Бутефліка!" та "Миру, миру!". Натомість поліція, бажаючи розігнати мітинг, розпилила сльозогінний газ.

Протестувальники закликають Бутефліку вийти з президентської гонки. У країні панує думка, що через недієздатність 81-річного президента, влада в країні фактично перебуває у руках групи військових та громадянських еліт.

10 лютого Абделазіз Бутефліка оголосив про намір брати участь у президентських виборах, які заплановані на 18 лютого 2019 року. Він очолює країну з 1999-го року. У 2013 році він переніс інсульт і з того часу вкрай рідко з’являвся на публіці й жодного разу не виголошував тривалих урочистих промов.

Нагадаємо, що у Венесуелі під час акцій протесту проти чинного президента Ніколаса Мадуро 23 січня загинули щонайменше 16 людей.

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01 03 2019 20:59
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