В Амстердамі відбулися масові єврейські погроми: Нетаньягу вже відреагував
В столиці Нідерландів невідомі чоловіки напали на вулиці на вболівальників з Ізраїлю, які приїхали на матч футбольного клубу.
Про це повідомляє Times of Israel.
Після закінчення матчу на ізраїльських фанів було скоєно напади, у тому числі з використанням ножів.
В Інтернет з’явилось відео, де видні жорстокі напади з боку нападників у масках.
Частинка чоловіків несуть палестинські прапори та кричать "вільна Палестина".
В соцмережах пишуть, що було зафіксовано декілька спроб викрадення людей.
Крім того, ізраїльтян скидали у води, збивали машинами і забігали до готелей, де вони зупинилися.
Через погроми травми отримали більше 30 мешканців Ізраїлю, двоє людей зникли безвісти.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу дав розпорядження направити два літаки до Амстердама, аби повернути ізраїльтян.
Він також закликав прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа і місцеві сили безпеки "діяти рішуче та швидко проти бунтівників і забезпечити добробут наших громадян".