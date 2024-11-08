Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Амстердамі відбулися масові єврейські погроми: Нетаньягу вже відреагував

08 листопада 2024, 10:11
В Амстердамі відбулися масові єврейські погроми: Нетаньягу вже відреагував
Фото: AFP
Прем’єр-міністр Ізраїлю наказав відправити літак для евакуації ізраїльтян.

В столиці Нідерландів невідомі чоловіки напали на вулиці на вболівальників з Ізраїлю, які приїхали на матч футбольного клубу. 

Про це повідомляє Times of Israel.

Після закінчення матчу на ізраїльських фанів було скоєно напади, у тому числі з використанням ножів.

В Інтернет з’явилось відео, де видні жорстокі напади з боку нападників у масках. 

Частинка чоловіків несуть палестинські прапори та кричать "вільна Палестина".

В соцмережах пишуть, що було зафіксовано декілька спроб викрадення людей. 

Крім того, ізраїльтян скидали у води, збивали машинами і забігали до готелей, де вони зупинилися.

Через погроми травми отримали більше 30 мешканців Ізраїлю, двоє людей зникли безвісти.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу дав розпорядження направити два літаки до Амстердама, аби повернути ізраїльтян.

Він також закликав прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа і місцеві сили безпеки "діяти рішуче та швидко проти бунтівників і забезпечити добробут наших громадян".

 
ІзраїльАмстердампогроми

Останні матеріали

Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється