В Амстердамі відбулися масові єврейські погроми: Нетаньягу вже відреагував

Прем’єр-міністр Ізраїлю наказав відправити літак для евакуації ізраїльтян.

В столиці Нідерландів невідомі чоловіки напали на вулиці на вболівальників з Ізраїлю, які приїхали на матч футбольного клубу.

Про це повідомляє Times of Israel.

Після закінчення матчу на ізраїльських фанів було скоєно напади, у тому числі з використанням ножів.

В Інтернет з’явилось відео, де видні жорстокі напади з боку нападників у масках.

Частинка чоловіків несуть палестинські прапори та кричать "вільна Палестина".

В соцмережах пишуть, що було зафіксовано декілька спроб викрадення людей.

Крім того, ізраїльтян скидали у води, збивали машинами і забігали до готелей, де вони зупинилися.

Через погроми травми отримали більше 30 мешканців Ізраїлю, двоє людей зникли безвісти.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу дав розпорядження направити два літаки до Амстердама, аби повернути ізраїльтян.

Він також закликав прем’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа і місцеві сили безпеки "діяти рішуче та швидко проти бунтівників і забезпечити добробут наших громадян".