В Амстердамі заборонять екскурсії у кварталі червоних ліхтарів

Заборона набуде чинності від початку наступного року

У Амстердамі заборонять проводити екскурсії в кварталі червоних ліхтарів. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2020 року.

Міський муніципалітет вважає, що заборона дозволить розвантажити центр і позбавить його від метушні і шуму, повідомляє місцевий телеканал NOS.

"Зараз вже не час розглядати секс-працівників як туристичну визначну пам'ятку", - зазначив в коментарі телеканалу представник місцевої влади.

Раніше деякі вулиці цього району вечорами періодично перекривалися для прибирання.

У минулому році міська влада вже намагалася посилювали контроль над групами туристів в районі червоних ліхтарів. Тепер у гідів повинні бути відповідні документи, існують обмеження на кількість туристів і заборона на групові екскурсії пізно вночі.

У листопаді минулого року міська рада Амстердама пропонувала перемістити будинки розпусти з кварталу червоних ліхтарів в інші райони, щоб відновити їх нормальну роботу. Місцеві жителі зараз змушені замовляти секс-послуги через інтернет, оскільки навколо салонів товчуться натовпи туристів. Гості міста заважають працювати жінкам, тому багато вікон порожні.

Щороку до Амстердаму приїжджає близько 18 мільйонів туристів - це більше, ніж усе населення Нідерландів.

Також, у Венеції вводять податок для тих туристів, які приїжджають у місто на один день.