В Амстердамі заборонять екскурсії у кварталі червоних ліхтарів
Міський муніципалітет вважає, що заборона дозволить розвантажити центр і позбавить його від метушні і шуму, повідомляє місцевий телеканал NOS.
"Зараз вже не час розглядати секс-працівників як туристичну визначну пам'ятку", - зазначив в коментарі телеканалу представник місцевої влади.
Раніше деякі вулиці цього району вечорами періодично перекривалися для прибирання.
У минулому році міська влада вже намагалася посилювали контроль над групами туристів в районі червоних ліхтарів. Тепер у гідів повинні бути відповідні документи, існують обмеження на кількість туристів і заборона на групові екскурсії пізно вночі.
У листопаді минулого року міська рада Амстердама пропонувала перемістити будинки розпусти з кварталу червоних ліхтарів в інші райони, щоб відновити їх нормальну роботу. Місцеві жителі зараз змушені замовляти секс-послуги через інтернет, оскільки навколо салонів товчуться натовпи туристів. Гості міста заважають працювати жінкам, тому багато вікон порожні.
Щороку до Амстердаму приїжджає близько 18 мільйонів туристів - це більше, ніж усе населення Нідерландів.
Також, у Венеції вводять податок для тих туристів, які приїжджають у місто на один день.
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