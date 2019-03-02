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В анексованому Криму пісок із токсичного сховища вимивають у Керченську протоку

Екологічна ситуація може бути пов’язана з підвищенням кількості захворювань дихальної системи в мешканців селища Приозерне
В окупованій Керчі внаслідок видобутку піску знищено значну частину дамби хвостосховища (спеціальний комплекс для зберігання або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відходів - ред.) Камиш-Бурунського залізорудного комбінату.
В анексованому Криму пісок із токсичного сховища вимивають у Керченську протоку Фото: kerch-most.ru

Вода від промивки насиченого хімікатами піску випускається до обвідного каналу сховища, який виходить до Керченської протоки, повідомляє Kerch.Fm.

Як зазначають місцеві медики, така екологічна ситуація може бути пов’язана з підвищенням кількості захворювань дихальної системи в мешканців селища Приозерне (Чурбаш), що розташоване поруч.

Нижньо-Чурбашенське хвостосховище є частиною Чурбаського озера, яке з 1968 року використовувалось для скидання відходів металургійного виробництва. Скидання пульпи припинилось у 1996 році після зупинки Камиш-Бурунського залізорудного комбінату.

Незаконний видобуток піску на дамбі почався з 2010-х років, але за втручання правоохоронних органів його вдавалося зупиняти. З 2014 року, після анексії Криму Росією, видобуток піску на хвостосховищі поновили. За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, пісок використовувався для будівництва Керченського мосту та інших об’єктів цивільного будівництва.

Нагадаємо, що біля Керчі затонуло російське судно РБТ-18.

 

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03 02 2019 20:51
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