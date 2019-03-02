В анексованому Криму пісок із токсичного сховища вимивають у Керченську протоку

Екологічна ситуація може бути пов’язана з підвищенням кількості захворювань дихальної системи в мешканців селища Приозерне

В окупованій Керчі внаслідок видобутку піску знищено значну частину дамби хвостосховища (спеціальний комплекс для зберігання або захоронення радіоактивних, токсичних та інших відходів - ред.) Камиш-Бурунського залізорудного комбінату.

Вода від промивки насиченого хімікатами піску випускається до обвідного каналу сховища, який виходить до Керченської протоки, повідомляє Kerch.Fm.

Як зазначають місцеві медики, така екологічна ситуація може бути пов’язана з підвищенням кількості захворювань дихальної системи в мешканців селища Приозерне (Чурбаш), що розташоване поруч.

Нижньо-Чурбашенське хвостосховище є частиною Чурбаського озера, яке з 1968 року використовувалось для скидання відходів металургійного виробництва. Скидання пульпи припинилось у 1996 році після зупинки Камиш-Бурунського залізорудного комбінату.

Незаконний видобуток піску на дамбі почався з 2010-х років, але за втручання правоохоронних органів його вдавалося зупиняти. З 2014 року, після анексії Криму Росією, видобуток піску на хвостосховищі поновили. За даними Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, пісок використовувався для будівництва Керченського мосту та інших об’єктів цивільного будівництва.

Нагадаємо, що біля Керчі затонуло російське судно РБТ-18.