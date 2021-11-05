В Англії вперше за 10 місяців ніхто не помер від коронавірусу

Експерти вітають цю ситуацію, кажучи, що вона відображає вплив карантину і вакцинації проти коронавірусу

В Англії у понеділок вперше з липня не зареєстрували жодної смерті від коронавірусу за добу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Понеділок став першим днем з 30 липня минулого року, коли в Англії не було зареєстровано жодного випадку смерті, зафіксованої протягом 28 днів після позитивного тесту на коронавірус.

Також у понеділок не було зафіксовано смертей, пов'язаних з коронавірусом, у Шотландії і Північній Ірландії. Однак в Уельсі було зареєстровано 4 випадки смерті.

Експерти вітають цю ситуацію, кажучи, що вона відображає вплив карантину і вакцинації проти коронавірусу.

Тим часом, рівень попередження про коронавірус у Британії був знижений з четвертого до третього порадою фахівців.

Третій рівень попередження означає, що, хоча вірус все ще циркулює, його передача більше не є високою або не зростає експоненціально.

Ця новина надійшла в той час, як британський прем’єр-міністр Борис Джонсон підтвердив, що на наступному тижні Англія продовжить скасування додаткових обмежень.

Останні дані показують, що третина дорослого населення Британії вже повністю вакцинована проти Covid-19, а дві третини отримали свої перші щеплення однією з двох доз.

Нагадаємо, що Єлизавета ІІ представить у парламенті план дій уряду Британії після пандемії