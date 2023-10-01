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ПОЛІТИКА

В Анкарі біля будівлі МВС пролунав вибух

01 жовтня 2023, 10:49
В Анкарі біля будівлі МВС пролунав вибух
Фото: Слово і Діло
Вибух пролунав зранку біля будівлі головного управління МВС Туреччини.

Потужний вибух пролунав в Анкарі у неділю, 1 жовтня. Інцидент стався поблизу будівлі Міністерства внутрішніх справ Туреччини.

Про це повідомляє TGRT Haber.

Вибух пролунав зранку біля будівлі головного управління МВС Туреччини. На місце інциденту приїхала президентська охорона та поліція.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая заявив про теракт, який влаштували два чоловіка.

"Близько 09:30 2 терористи, які під'їхали на легковому автомобілі до в'їзду в МВС, здійснили теракт. Один з терористів підірвав себе, а інший терорист було знешкоджено. Під час пожежі 2 наших поліцейських отримали легкі поранення. Бажаю якнайшвидшого одужання нашим героям", - сказав він.

Варто наголосити, що сьогодні у Туреччині стартує новий парламентський сезон.

Анкаравибух

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