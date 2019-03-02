В Австралії через повінь евакуювали декілька тисяч людей

Через дощі під водою можуть опинитись ще 20 тисяч будинків

На північному сході Австралії через повінь, що утворилася унаслідок сильних дощів, евакуювали декілька тисяч осіб.

Через сильні зливи рівень води піднявся на понад 2 метри, унаслідок чого підтопило будинки. Директор Бюро метрології Австралії Брюс Ганна зазначив, що через дощі під водою можуть опинитись ще 20 тисяч будинків, повідомляє Associated Press.

Для зупинки повені військові доставляють мішки з піском, щоб спорудити греблю.

Нагадаємо, що після прориву греблі хвостосховища гірничодобувної компанії Vale в Бразилії щонайменше 200 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомили місцеві рятувальники.