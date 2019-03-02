CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа північному сході Австралії через повінь, що утворилася унаслідок сильних дощів, евакуювали декілька тисяч осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії через повінь евакуювали декілька тисяч людей
Через дощі під водою можуть опинитись ще 20 тисяч будинків
Фото:Twitter
Через сильні зливи рівень води піднявся на понад 2 метри, унаслідок чого підтопило будинки. Директор Бюро метрології Австралії Брюс Ганна зазначив, що через дощі під водою можуть опинитись ще 20 тисяч будинків, повідомляє Associated Press.
Для зупинки повені військові доставляють мішки з піском, щоб спорудити греблю.
Нагадаємо, що після прориву греблі хвостосховища гірничодобувної компанії Vale в Бразилії щонайменше 200 осіб вважаються зниклими безвісти, повідомили місцеві рятувальники.
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03 02 2019 19:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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