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В Австралії чоловік врятувався смартфоном від стріли, яка летіла в нього

Лучником виявився знайомий чоловіка, він з невідомих причин вистрілив
Австралієць, озброєний луком і стрілами, намагався підстрелити чоловіка, який сфотографував його на мобільний телефон. Останній уникнув попадання стріли завдяки смартфону.
В Австралії чоловік врятувався смартфоном від стріли, яка летіла в нього Фото: Поліція штату Новий Південний Уельс

Інцидент стався в селищі Німбін поблизу Брісбена, штат Новий Південний Уельс. 13 березня 43-річний місцевий мешканець помітив поблизу свого будинку чоловіка, озброєного луком і стрілами, і почав фотографувати його, повідомляє "Громадське".

Лучником виявився знайомий чоловіка, він з невідомих причин вистрілив у нього. Врятував австралійця його смартфон: стріла пробила телефон і трохи зачепила його підборіддя, залишивши невелику подряпину.

Після цього на місце прибула поліція, яка заарештувала нападника і висунула йому звинувачення в озброєному нападі. Згодом його звільнили під заставу, судове засідання в цій справі призначене на 15 квітня.

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14 03 2019 21:55
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