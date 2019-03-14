CУСПІЛЬСТВО НОВИНИАвстралієць, озброєний луком і стрілами, намагався підстрелити чоловіка, який сфотографував його на мобільний телефон. Останній уникнув попадання стріли завдяки смартфону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австралії чоловік врятувався смартфоном від стріли, яка летіла в нього
Лучником виявився знайомий чоловіка, він з невідомих причин вистрілив
Фото: Поліція штату Новий Південний Уельс
Інцидент стався в селищі Німбін поблизу Брісбена, штат Новий Південний Уельс. 13 березня 43-річний місцевий мешканець помітив поблизу свого будинку чоловіка, озброєного луком і стрілами, і почав фотографувати його, повідомляє "Громадське".
Лучником виявився знайомий чоловіка, він з невідомих причин вистрілив у нього. Врятував австралійця його смартфон: стріла пробила телефон і трохи зачепила його підборіддя, залишивши невелику подряпину.
Після цього на місце прибула поліція, яка заарештувала нападника і висунула йому звинувачення в озброєному нападі. Згодом його звільнили під заставу, судове засідання в цій справі призначене на 15 квітня.
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14 03 2019 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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