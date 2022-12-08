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В Австралії Google оштрафували на 43 мільйони доларів за обман користувачів

Австралійський суд зобов'язав Google сплатити штраф у розмірі 60 млн австралійських доларів (42,7 млн доларів США) за введення користувачів в оману щодо щодо збору їх особистих даних про місцезнаходження.
В Австралії Google оштрафували на 43 мільйони доларів за обман користувачів Фото: з вільного доступу
Про це пише Reuters з посиланням на австралійську службу з контролю за дотриманням конкуренції.
 
Суд визнав, що Google ввів в оману деяких клієнтів щодо персональних даних про місцезнаходження, зібраних через їхні мобільні пристрої Android у період з січня 2017 року по грудень 2018 року. 
 
Зазначається, що Google ввів користувачів в оману, переконавши, що налаштування "історії місцезнаходжень" на їхніх телефонах Android є єдиним способом збору даних про місцезнаходження, коли функція моніторингу активності в Інтернеті та програмах також дозволяла збирати та зберігати локальні дані.
 
Наглядовий орган, за оцінками якого постраждали 1,3 мільйона користувачів облікових записів Google в Австралії, розпочав судовий процес проти компанії та її місцевого підрозділу в жовтні 2019 року.
 
За словами регулятора, у 2018 році Google вжив заходів для виправлення ситуації.
 
Google заявив, що врегулював цю проблему, і додав, що зробив інформацію про місцезнаходження простю для керування та легкою для розуміння.
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12 08 2022 12:53
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