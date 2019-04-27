В Австралії оголосили війну диким кішкам: планують убити два млн особин

За оцінками спеціалістів, зараз популяція диких котів в Австралії складає від 2 до 6 мільйонів особин, за одну добу вони вбивають близько 1 мільйона птахів і 1,7 мільйона рептилій

Уряд Австралії оголосив війну диким кішкам через шкоду, якої вони завдають природі країни. До 2020 року влада планує убити близько 2 мільйонів особин.

Дику кішку називають ворогом №1 для тваринного світу Австралії. Котів завезли на континент у 17-му сторіччі, з тих пір вони розмножилися і здичавіли, а дикі коти годують себе самі - вони полюють та вбивають місцевих тварин, які часто не здатні протистояти такому хижаку і є легкою здобиччю.

Так, за час свого перебування в Австралії дикі коти стали причиною вимирання близько 20 видів австралійських тварин. Проблема ще в тому, що багато з місцевих видів є унікальними і більше не зустрічаються ніде на планеті.

За оцінками спеціалістів, зараз популяція диких котів в Австралії складає від 2 до 6 мільйонів особин, за одну добу вони вбивають близько 1 мільйона птахів і 1,7 мільйона рептилій.

Уряд Австралії виділяє кошти на вбивство котів: найчастіше це роблять мисливці з рушницями, або луками і стрілами. Існують й інші способи: наприклад, в штаті Західна Австралія з літаків викидають отруєні сосиски, вироблені з м’яса кенгуру і отрути однієї з рослин. Місцева фауна має імунітет до цієї отрути, але завезені європейцями коти не встигли його виробити.

У штаті Квінсленд навіть призначена нагорода у 7 доларів США за скальп убитої кішки.

З масовими вбивствами котів не згодні зоозахисники, але здебільшого з інших країн. Австралійські екологи і ветеринари підтримують свій уряд.

"Ми робимо це не тому, що ненавидимо кішок. Ми повинні зробити вибір, аби врятувати тварин, яких ми любимо і які визначають нас як націю", - пояснює Грегорі Ендрюс, національний комісар із захисту видів, що перебувають під загрозою.

На континенті теж є група зоозахисників, які вважають, що шкода від диких котів не доведена.

Тім Доерті, еколог з Університету Дікін, зазначає, що вимирання фауни Австралії в більшій мірі пов’язане зі скороченням середовища проживання тварин, з вирубкою лісів і видобуванням корисних копалин.

"Є вірогідність, що котів в деякій мірі використовують як виправдання", - каже Доерті.

Слід зазначити, що такі ж проблеми від диких котів є й у Новій Зеландії.