В Австралії оголосили війну диким кішкам: планують убити два млн особин
Дику кішку називають ворогом №1 для тваринного світу Австралії. Котів завезли на континент у 17-му сторіччі, з тих пір вони розмножилися і здичавіли, а дикі коти годують себе самі - вони полюють та вбивають місцевих тварин, які часто не здатні протистояти такому хижаку і є легкою здобиччю.
Так, за час свого перебування в Австралії дикі коти стали причиною вимирання близько 20 видів австралійських тварин. Проблема ще в тому, що багато з місцевих видів є унікальними і більше не зустрічаються ніде на планеті.
За оцінками спеціалістів, зараз популяція диких котів в Австралії складає від 2 до 6 мільйонів особин, за одну добу вони вбивають близько 1 мільйона птахів і 1,7 мільйона рептилій.
Уряд Австралії виділяє кошти на вбивство котів: найчастіше це роблять мисливці з рушницями, або луками і стрілами. Існують й інші способи: наприклад, в штаті Західна Австралія з літаків викидають отруєні сосиски, вироблені з м’яса кенгуру і отрути однієї з рослин. Місцева фауна має імунітет до цієї отрути, але завезені європейцями коти не встигли його виробити.
У штаті Квінсленд навіть призначена нагорода у 7 доларів США за скальп убитої кішки.
З масовими вбивствами котів не згодні зоозахисники, але здебільшого з інших країн. Австралійські екологи і ветеринари підтримують свій уряд.
"Ми робимо це не тому, що ненавидимо кішок. Ми повинні зробити вибір, аби врятувати тварин, яких ми любимо і які визначають нас як націю", - пояснює Грегорі Ендрюс, національний комісар із захисту видів, що перебувають під загрозою.
На континенті теж є група зоозахисників, які вважають, що шкода від диких котів не доведена.
Тім Доерті, еколог з Університету Дікін, зазначає, що вимирання фауни Австралії в більшій мірі пов’язане зі скороченням середовища проживання тварин, з вирубкою лісів і видобуванням корисних копалин.
"Є вірогідність, що котів в деякій мірі використовують як виправдання", - каже Доерті.
Слід зазначити, що такі ж проблеми від диких котів є й у Новій Зеландії.
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