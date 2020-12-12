В Австрії дозволять допомагати важкохворим іти з життя

Конституційний суд Австрії в п'ятницю постановив, що заборона асистованого суїциду порушує основні права людини, і наказав уряду скасувати її в 2021 році.

Фото: catholicnews.org.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local. Позов до суду подали кілька людей, в тому числі двоє невиліковно хворих людей і лікар. "Рішення свідомо піти з життя має поважатися законодавцем", - заявив журналістам голова суду Крістоф Грабенвартер, підкресливши, що вибір повинен бути зроблений "вільно, без будь-якого зовнішнього впливу". Сьогодні в Австрії асистований суїцид, тобто суїцид, скоєний з використанням допомоги іншої людин (лікаря), карається тюремним ув'язненням до п'яти років. Правляча коаліція Австрії закликала зберегти існуюче законодавство, яке забороняє допомогу в суїциді, пославшись на потенційні зловживання у разі легалізації процедури. Евтаназія серед європейських країн легалізована в Нідерландах і Бельгії, але традиційно католицькі держави, такі як Ірландія та Польща, виступають проти лібералізації. Читайте також: Бельгійська паралімпійська чемпіонка зробить евтаназію після Олімпіади

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