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В Австрії дозволять допомагати важкохворим іти з життя

Конституційний суд Австрії в п'ятницю постановив, що заборона асистованого суїциду порушує основні права людини, і наказав уряду скасувати її в 2021 році.
В Австрії дозволять допомагати важкохворим іти з життя Фото: catholicnews.org.ua

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Позов до суду подали кілька людей, в тому числі двоє невиліковно хворих людей і лікар.   

"Рішення свідомо піти з життя має поважатися законодавцем", - заявив журналістам голова суду Крістоф Грабенвартер, підкресливши, що вибір повинен бути зроблений "вільно, без будь-якого зовнішнього впливу".

Сьогодні в Австрії асистований суїцид, тобто суїцид, скоєний з використанням допомоги іншої людин (лікаря), карається тюремним ув'язненням до п'яти років.   

Правляча коаліція Австрії закликала зберегти існуюче законодавство, яке забороняє допомогу в суїциді, пославшись на потенційні зловживання у разі легалізації процедури.

Евтаназія серед європейських країн легалізована в Нідерландах і Бельгії, але традиційно католицькі держави, такі як Ірландія та Польща, виступають проти лібералізації.

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12 12 2020 13:34
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