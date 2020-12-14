В Австрії під час масового тестування виявили 4500 хворих на COVID-19

У масовому тестуванні на коронавірус в Австрії взяли участь вже близько 2 млн громадян, з яких у 4500 осіб було виявлено COVID-19.

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це заявив очільник австрійського Червоного Хреста Геррі Фойтік.

"Було протестовано 2 млн осіб, у близько 4500 виявлено позитивний результат", - зазначив він.

За словами Фойтіка, який також є членом національного кризового штабу з боротьби з коронавірусом, у цілому можна говорити про успіх масового тестування, незважаючи на невелику явку: "Тепер ми точно знаємо, що ці люди (4500 осіб) не зможуть інфікувати інших. Це вже - успіх".

Тестування населення у майже 9-мільйонній Австрії розпочалося 4 грудня. Станом на неділю, 13 грудня, воно вже завершилося у всіх федеральних землях, крім Верхньої Австрії та Бургенланду - в останніх тестуватимуть до понеділка та вівторка відповідно.

Водночас, у двох землях - Тіролі та Верхній Австрії - вже заявили, що продовжать і надалі надавати безкоштовні послуги населенню з тестування на COVID-19.

Участь у тестуванні була безкоштовною та добровільною. Коронавірусне захворювання виявляли з допомогою швидкого тесту на антиген і результат відразу повідомлявся учасникам протягом 10-15 хвилин. У разі позитивного результату відразу на місці проводився більш точний ПЛР-тест для підтвердження захворювання.

Австрійська влада очікувала, що у масовому тестуванні візьмуть участь щонайменше 60% населення, однак явка виявилася набагато нижчою. Особливо це стосується майже 2-мільйонного Відня, де протестуватися прийшли лише 235 тис. осіб, що складає 13,5% від загальної кількості людей, які могли пройти тестування (старше 6 років). Найбільшою явка була у Верхній Австрії (37,8%), Тіролі (32,1%) та Форарльбергу (31,3%).

Відповідно до планів федерального уряду Австрії, з 8 по 10 січня в країні знову відбудеться масове тестування населення. При цьому, влада зараз думає над тим, як збільшити явку та заохотити населення до участі у тестуванні. Зокрема, за даними ЗМІ, розглядається навіть можливість виплати винагороди у 50 євро за участь у тестуванні.

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