Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В Австрії під час масового тестування виявили 4500 хворих на COVID-19

Участь у тестуванні була безкоштовною та добровільною
У масовому тестуванні на коронавірус в Австрії взяли участь вже близько 2 млн громадян, з яких у 4500 осіб було виявлено COVID-19.
В Австрії під час масового тестування виявили 4500 хворих на COVID-19 ПЛР тест

Як передає кореспондент "Укрінформу", про це заявив очільник австрійського Червоного Хреста Геррі Фойтік.

"Було протестовано 2 млн осіб, у близько 4500 виявлено позитивний результат", - зазначив він.

За словами Фойтіка, який також є членом національного кризового штабу з боротьби з коронавірусом, у цілому можна говорити про успіх масового тестування, незважаючи на невелику явку: "Тепер ми точно знаємо, що ці люди (4500 осіб) не зможуть інфікувати інших. Це вже - успіх".

Тестування населення у майже 9-мільйонній Австрії розпочалося 4 грудня. Станом на неділю, 13 грудня, воно вже завершилося у всіх федеральних землях, крім Верхньої Австрії та Бургенланду - в останніх тестуватимуть до понеділка та вівторка відповідно.

Водночас, у двох землях - Тіролі та Верхній Австрії - вже заявили, що продовжать і надалі надавати безкоштовні послуги населенню з тестування на COVID-19.

Участь у тестуванні була безкоштовною та добровільною. Коронавірусне захворювання виявляли з допомогою швидкого тесту на антиген і результат відразу повідомлявся учасникам протягом 10-15 хвилин. У разі позитивного результату відразу на місці проводився більш точний ПЛР-тест для підтвердження захворювання.

Австрійська влада очікувала, що у масовому тестуванні візьмуть участь щонайменше 60% населення, однак явка виявилася набагато нижчою. Особливо це стосується майже 2-мільйонного Відня, де протестуватися прийшли лише 235 тис. осіб, що складає 13,5% від загальної кількості людей, які могли пройти тестування (старше 6 років). Найбільшою явка була у Верхній Австрії (37,8%), Тіролі (32,1%) та Форарльбергу (31,3%).

Відповідно до планів федерального уряду Австрії, з 8 по 10 січня в країні знову відбудеться масове тестування населення. При цьому, влада зараз думає над тим, як збільшити явку та заохотити населення до участі у тестуванні. Зокрема, за даними ЗМІ, розглядається навіть можливість виплати винагороди у 50 євро за участь у тестуванні.

Читайте також: У Відні запустили спеціальний трамвай для вакцинації від грипу

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 12 2020 16:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

Сім років тому "Беркут" розігнав студентів на Майдані

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.