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ПОЛІТИКА

В Австрії проросійські депутати покинули зал парламенту під час звернення Зеленського

30 березня 2023, 13:13
В Австрії проросійські депутати покинули зал парламенту під час звернення Зеленського
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Зеленський звернувся до нижньої палати австрійського парламенту по відеозв'язку.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні звернувся до парламенту Австрії. Проросійські депутати покинули зал під час виступу глави держави.

Про це повідомляє The Guardian.

Зеленський звернувся до нижньої палати австрійського парламенту по відеозв'язку. Він подякував Австрії за гуманітарну допомогу та закликав надати допомогу з розмінування.

Депутати від проросійської ультраправої Партії свободи (FPO) до виступу президента України заявляли, що проігнорують звернення. Парламентарі були присутні на початку звернення, а потім вийшли з зали засідань. Вони залишили на своїх столах невеликі плакати логотипом партії та написами "простір для нейтралітету" і "простір для миру".

Варто зазначити, що Австрія дотримується політики нейтралітету. Тому країна, хоч політично і підтримує Україну, проте не може надавати військову допомогу.

З п’яти партій у парламенті проросійська FPO є третьою за кількістю місць у нижній палаті.

проросійські депутатиАвстрія

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