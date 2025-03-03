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В Австрії новий уряд склав присягу

03 березня 2025, 17:19
В Австрії новий уряд склав присягу
Фото: yugopolis.ru
Також призначено нового канцлера після п’ятимісячної політичної кризи.

Австрійський президент Александер Ван дер Беллен привів до присяги новога канцлера країни лідера Австрійської народної партії Крістіана Штокера.

Про це інформує агенція Reuters

"Я бажаю вам всього найкращого у виконанні ваших обов'язків, великих успіхів, а також необхідної частки удачі, і я сподіваюся на плідну співпрацю", - оголосив президент Австрії. 

До складу нового уряду увійшли консервативна Австрійська народна партія, Соціал-демократична партія Австрії і ліберальна NEOS. 

В неділю загальні збори NEOS проголосували за коаліцію з ÖVP та SPÖ. 

Загалом коаліційну угоду підтримали 94,13% присутніх членів партії, статут якої передбачає схвалення двома третинами голосів будь-якої урядової коаліції. 

Остання перешкода для створення трипартійної коаліції між ÖVP, SPÖ та NEOS була подолана – раніше у п'ятницю виконавчі комітети ÖVP та SPÖ також затвердили урядову програму та список міністрів. У новій Раді міністрів Австрії Австрійська народна партія буде представлена шістьома міністрами, включно із міністерство економіки, внутрішніх справ і оборони.

Соціал-демократична партія Австрії також матиме шість міністерств, а її лідер Андреас Баблер буде віцеканцлером та міністром з питань житла, мистецтва, культури, медіа та спорту.

Також новий федеральний уряд матиме сім державних секретарів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже привітав нову очільницю МЗС Австрії Беате Майнл-Райзінгер із призначенням і запросив її відвідати Київ. 

"Вітаю Беате Майнл-Райзінгер із призначенням міністром закордонних справ Австрії. Ми цінуємо підтримку Австрії. Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу задля поглиблення двосторонніх відносин, зміцнення європейської безпеки та підтримки наших спільних цінностей. Буду радий вітати колегу в Києві", - написав глава МЗС.

 
Австріяурядканцлер

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