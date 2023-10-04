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ПОЛІТИКА

В Австрії сподіваються на переговори України та рф

04 жовтня 2023, 17:04
В Австрії сподіваються на переговори України та рф
Фото: yugopolis.ru
Проте у Києві думають інакше.

Австрія сподівається, що Україна та росія сядуть за стіл переговорів.

Про це повідомляє Bild.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг. На його думку, мир завжди досягається за столом переговорів, а не на полі бою.

"На мій погляд, швидше раніше, ніж пізніше - логіка переговорів повернеться на поле бою", - сказав він.

При цьому представник українського уряду у коментарі Bild наголосив, що Україна не сяде за стіл переговорів з росією.

"Навіть якщо тиск з боку Брюсселя продовжуватиме зростати, ми не будемо вести переговори", - різко сказав співрозмовник у коментарі німецькому виданню.

За словами джерела в уряді, Україні потрібні успіхи до кінця року, аби показати, що вона здатна виграти війну.

Президент Володимир Зеленський та інші представники влада наголошували, що Україна не повернеться за стіл переговорів, поки москва не виведе свої війська.

війнаАвстріяпереговори з рф

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