В Австрії українці попали в ДТП: є жертви

Через це дорога у напрямку до Відня була перекрита кілька годин.

Зранку вівтрка в Австрії мікроавтобус з громадянами України врізався у вантажівку.

Відомо, що четверо людей загинули і стільки ж зазнали важких травм, поінформував телерадіомовник ORF.

Аварія сталася близько 6:20 ранку в регіоні Нижня Австрія біля містечка Зеєбенштайн на Південному автобані.

"Повністю завантажений мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою. Загинули чотири людини, ще четверо дістали важкі травми", - нпаисано у повідомленні.

За даними поліції, мікроавтобус врізався у вантажівку, коли та виїжджала з паркувального місця.

Після зіткнення людей в мікроавтобусі затиснуло. Їх визволяли рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання.

Дорога у напрямку до Відня була перекрита кілька годин. Через це пробка розтяглася на 10 кілометрів.