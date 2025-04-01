Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Австрії українці попали в ДТП: є жертви

01 квітня 2025, 13:47
В Австрії українці попали в ДТП: є жертви
Через це дорога у напрямку до Відня була перекрита кілька годин.

Зранку вівтрка в Австрії мікроавтобус з громадянами України врізався у вантажівку.

Відомо, що четверо людей загинули і стільки ж зазнали важких травм, поінформував телерадіомовник ORF.

Аварія сталася близько 6:20 ранку в регіоні Нижня Австрія біля містечка Зеєбенштайн на Південному автобані.

"Повністю завантажений мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою. Загинули чотири людини, ще четверо дістали важкі травми", - нпаисано у повідомленні.

За даними поліції, мікроавтобус врізався у вантажівку, коли та виїжджала з паркувального місця. 

Після зіткнення людей в мікроавтобусі затиснуло. Їх визволяли рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання.

Дорога у напрямку до Відня була перекрита кілька годин. Через це пробка розтяглася на 10 кілометрів.

 

Останні матеріали

Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Політика
Три корпуси на Волноваху. Уявний літній контрнаступ України – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 16:48
Там де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Політика
Там де ми бачимо безлад, Китай бачить можливості. Як Пекін намагається використати трансатлантичну кризу – Челс Міхта
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 12:26
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила
Cуспільство
Наразі російський наступ на фронтах вичерпав себе. Україна створила "Пекло" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 01 квітня 2025, 06:30
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Політика
Імперіалізм не має одягу. Джей Ді Венс у Гренландії продемонстрував казку про голого короля – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 31 березня 2025, 15:48
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Cуспільство
Чи працює le boycott? Як французи намагаються уникати McDonald's, Coca Cola та Tesla на знак протесту проти Трампа – Observer
Переклад iPress – 31 березня 2025, 12:44
путін сподівається на Трампа, щоб
Політика
путін сподівається на Трампа, щоб "прикінчити" Україну. Тим часом Європа продовжує загравати зі США – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 31 березня 2025, 06:58
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється