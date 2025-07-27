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В Австрії заговорили про можливість вступу до НАТО

27 липня 2025, 16:13
В Австрії заговорили про можливість вступу до НАТО
На думку глави МЗС, росія стала агресивнішою, а глобальна безпекова ситуація дедалі менш передбачувана.
Глава МЗС Беате Майнль-Райзінгер заявила, що нейтралітет більше не гарантує безпеки Австрії, і закликала до відкритих дебатів щодо можливого вступу країни до НАТО.
 
Про це повідомляє Die Welt.
 
На її думку, росія стала агресивнішою, а глобальна безпекова ситуація дедалі менш передбачувана.
 
Приводом для обговорення стала заява директора Дипломатичної академії Еміля Брікса, який запропонував Австрії розглянути перспективу членства в Альянсі.
 
У коментарі виданню Майнль-Райзінгер наголосила, що питання більше не можна замовчувати.
 
"Сам по собі нейтралітет нас не захищає. Австрію на тлі дедалі невизначенішої глобальної безпекової ситуації та дедалі агресивнішої росії захищають інвестиції у власні оборонні можливості, а також у партнерські відносини", - заявила вона.
 
Попри те що наразі більшість у парламенті та серед австрійського суспільства не підтримує ідею вступу до НАТО, Майнль-Райзінгер закликає не боятися дискусій.
 
За її словами, країна вже фактично відійшла від класичного розуміння нейтралітету, з моменту приєднання до ЄС у 1995 році.
 
"Водночас ми робимо значний внесок у європейську безпеку. Ми розгортаємо солдатів у численних миротворчих місіях ЄС і робимо все можливе для підтримки спільної європейської політики безпеки та оборони фінансово, військово та політично", – зазначила вона.
 
У Європі зростає запит на переосмислення політики нейтралітету після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

 

росія окупантивійна в УкраїніАвстріяНАТО

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