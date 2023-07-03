В Австрії заявили, що не перешкоджають транзиту військової техніки в Україну
Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що країна не перешкоджає транзиту військових обладнання та озброєнь з Європейського Союзу в Україну через свою територію, і це не порушує нейтралітет держави.
Про це в інтерв'ю повідомив австрійський чиновник, передає ORF.
За його словами, перевезення з однієї в іншу країну Євросоюзу "завжди відбувалося без проблем".
Шалленберг нагадав, що з 28 лютого 2022 року з'явилося рішення в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики, яке дозволяє дані перевезення в Україну.
"І ми зобов'язані виконувати це рішення", - наголосив міністр, відповідаючи на питання про перевезення через Австрію матеріалів військового призначення в Україну.
Глава МЗС Австрії, висловлюючись про транзит через країну, зазначив, що такі перевезення в Україну відбуваються згідно з рішенням Спільної зовнішньої та безпекової політики.
"Це означає, що ми пов'язані цим рішенням. І з моменту підписання Амстердамського договору, і з моменту реформи федеральної конституції майже 20 років тому ці заходи в рамках ЄС підпадають під дію нейтралітету. Це означає, що немає жодної суперечності", - зазначив Шалленберг.
Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії рф.