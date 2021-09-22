ВІДПОЧИНОК НОВИНИВ Австрії зимовий туристичний сезон 2020-2021 рр. буде, але допуск до ресторанів, готелів та на канатні дороги буде за умови носіння FFP-маски та пред’явлення довідки про вакцинацію чи одужання, або ж негативного результату тесту на COVID-19.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Австрії зимовий туризм для COVID-вакцинованих буде майже без обмежень
Основний підхід на осінь та зиму: для вакцинованих та тих, які одужали, майже не буде обмежень. У транспорті буде носіння масок, але в інших випадках для вакцинованих та одужалих не буде ніяких обмежень
Фото: tour.turistua.com
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомила під час пресконференції у Відні федеральний міністр туризму Елізабет Кьостінгер.
"Хороша новина: зимовий туризм цього року в Австрії буде. Ми розробили чіткі правила для зимового сезону", – заявила Кьостінгер.
За її словами, для людей, які мають щеплення від коронавірусу, або довідку про одужання від COVID-19, зимовий туризм буде практично без обмежень – за винятком необхідності носіння масок.
"Основний підхід на осінь та зиму: для вакцинованих та тих, які одужали, майже не буде обмежень. У транспорті буде носіння масок, але в інших випадках для вакцинованих та одужалих не буде ніяких обмежень", – заявила міністр.
Також на гірськолижних курортах країни взимку працюватимуть вечірні та нічні бари, вхід до яких буде можливим за умови пред’явлення довідки про вакцинацію чи одужання, або ж негативного результату тесту на COVID-19. Водночас за умови стрімкого поширення в Австрії коронавірусної інфекції правила стануть більш жорсткими: до барів пускатимуть лише за наявності довідки про вакцинацію чи одужання.
Згідно з планами, працюватимуть цього року в республіці й різдвяні та новорічні містечка, щоправда, з обмеженням – вхід до них буде за наявності довідки про вакцинацію чи одужання, або ж негативного результату тесту на COVID-19.
Як повідомлялося, протягом минулої доби в Австрії виявили 1 240 нових випадків зараження коронавірусом, у лікарнях країни наразі перебуває майже 900 хворих на COVID-19, з яких 214 пацієнтів – у відділеннях інтенсивної терапії.
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