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В Азовське море впав російський бойовий гелікоптер Ка-52

04 вересня 2023, 16:23
В Азовське море впав російський бойовий гелікоптер Ка-52
Фото: Фото: iPress.ua / Олена Мушинська
Пілоти нібито вижили.

В Азовське море впав російський гелікоптер Ка-52. Це сталось начебто через "несприятливі погодні умови". 

Про це повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали. 

російські пропагандисти стверджують, що гелікоптер Ка-52 із окупантами на борту впав в Азовське море зранку 1 вересня, проте інформацію про це вони опублікували лише 4 вересня. 

Причиною падіння вертольоту в акваторії Азовського моря називають буцімто "погані природні умови", зокрема сильний туман. Пропагандисти переконують, що двох пілотів Ка-52 нібито вдалось врятувати. Більше подробиць про інцидент наразі немає.

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