В Азовське море впав російський бойовий гелікоптер Ка-52
В Азовське море впав російський гелікоптер Ка-52. Це сталось начебто через "несприятливі погодні умови".
Про це повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали.
російські пропагандисти стверджують, що гелікоптер Ка-52 із окупантами на борту впав в Азовське море зранку 1 вересня, проте інформацію про це вони опублікували лише 4 вересня.
Причиною падіння вертольоту в акваторії Азовського моря називають буцімто "погані природні умови", зокрема сильний туман. Пропагандисти переконують, що двох пілотів Ка-52 нібито вдалось врятувати. Більше подробиць про інцидент наразі немає.<p style="box-sizing: border-box; margin-bottom: 21px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 20px;"="">