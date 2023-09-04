В Азовське море впав російський бойовий гелікоптер Ка-52

Пілоти нібито вижили.

В Азовське море впав російський гелікоптер Ка-52. Це сталось начебто через "несприятливі погодні умови".

Про це повідомляють російські пропагандистські телеграм-канали.

російські пропагандисти стверджують, що гелікоптер Ка-52 із окупантами на борту впав в Азовське море зранку 1 вересня, проте інформацію про це вони опублікували лише 4 вересня.

Причиною падіння вертольоту в акваторії Азовського моря називають буцімто "погані природні умови", зокрема сильний туман. Пропагандисти переконують, що двох пілотів Ка-52 нібито вдалось врятувати. Більше подробиць про інцидент наразі немає.