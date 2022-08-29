В Багдаді неспокійно - захоплено будівлю уряду, оголошено комендантську годину

Прихильники впливового в Іраку шиїтського священнослужителя Муктада ас-Садра захопили будівлю уряду в центрі Багдада

Прихильники впливового в Іраку шиїтського священнослужителя Муктада ас-Садра захопили будівлю уряду в центрі Багдада.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Армія Іраку оголосила комендантську годину з 15:30 за місцевим часом у понеділок і закликала протестувальників залишити укріплену Зелену зону в центрі Багдада, щоб уникнути зіткнень. В.о. прем'єр-міністра заявив, що зупиняє роботу уряду до нормалізації ситуації.

Штурм будівлі стався після того, як Садр публічно оголосив, що йде з політики через неможливість сформувати новий уряд.

Його політична сила Садра набрала найбільшу кількість голосів на тогорічних парламентських виборах.

У червні 2022 року, Садр відкликав усіх своїх депутатів з парламенту після того, як йому не вдалося сформувати уряд, в якому б не було його політичних суперників.

Садр наполягає на дострокових виборах і розпуску парламенту. Він заявляє, що жоден політик, який перебував у владі після вторгнення США до Іраку 2003 року, не може обіймати цю посаду.

На думку агенції, причиною політичного протистояння в Іраку є внутрішньополітична боротьба за нафтові ресурси країни. Ірак – другий найбільший виробник нафти в ОПЕК.